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طنجة..توقيف ايطالي موضوع مذكرة بحث دولية

2022-10-11 / 23:03
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الثلاثاء 11 اكتوبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية ايطالية يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الايطالية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية بعد إدانته بارتكاب جرائم مالية .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بشاطئ “أشقار” بمدينة طنجة، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع بحث بناءً على نشرة حمراء لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة، وذلك بعد إدانته من قبل القضاء الإيطالي في قضية تتعلق بارتكاب جرائم مالية والإثراء غير المشروع وإتلاف وثائق محاسباتية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويأتي توقيف هذا المواطن الأجنبي في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني بشكل فعال وناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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‫3 تعليقات

  1. فيما كان شي مجرم فار من العدالة كتكون الوجهة ديالو المغرب يتخبى فيه ؟!

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