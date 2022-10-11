نارسا تُسلم عربات متنقلة تحتوي على ردارات محمولة لعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني

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تعليق واحد
يجب الضرب بيد من حديد على هادوك اللي تايجيبو موطورات ديال الشينوا فيهوم مكينة تاطير وتايجولك فيه غي 49 cm3 الدولة غي تادخل فالفلوس فالديوانة ومعارفاش بأن داك الموطورات راهوم مزورين مكايش النهار اللي ماتانشوفش كسيدة بسبب داك المصيبة ديال الشينوا واللي تايشريه لولادو راه غي باغي يسيفطهوم للقبور واش الموطور تايسبق الطوموبيل فالأتوروت ديال 80 وهما غي تايعمرو بهوم البلاد خاص الإجراءات تبدا من دخول السلع وخاص البيرمي ضروري لداك الناس باش يعرفو قانون السير راه مستعملي الطريق كاملين تايتشكاو من صحاب المطورات