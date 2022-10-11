WARSAW, POLAND - OCTOBER 11: Karim Benzema of Real Madrid controls the ball during the UEFA Champions League group F match between Shakhtar Donetsk and Real Madrid at The Marshall Jozef Pilsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw on October 11, 2022 in Warsaw, Poland. (Photo by Mateusz Slodkowski/DeFodi Images via Getty Images)

ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام شاختار دونيتسك

2022-10-11 / 22:17
4
هبة بريس _ رياضة

تمكن ريال مدريد الإسباني من خطف التعادل امام شاختار دونيتسك الأوكراني، بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومع الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وشاختار، نجح أولكسندر زوبكوف، لاعب فريق شاختار في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد رأسية رائعة سكنت شباك لونين، وذلك عند الدقيقة

وفي الدقيقة 95 سجل روديجر الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق ريال مدريد لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 10 في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا ولازال في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد شاختار دونيتسك عند المركز الثاني برصيد 5 نقاط

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مفاجأة.. مبابي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي 

مفاجأة.. مبابي طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في…

2022-10-11 / 16:35
Photo of المنتخب المغربي النسوي لأقل من17 سنة يخسر أمام البرازيل في أولى مباريات المونديال

المنتخب المغربي النسوي لأقل من17 سنة يخسر أمام البرازيل…

2022-10-11 / 15:56
Photo of تعيين كربوبي و طاقم تحكيم مغربي في لقاء كندا و فرنسا بمونديال الهند

تعيين كربوبي و طاقم تحكيم مغربي في لقاء كندا…

2022-10-11 / 11:59
Photo of رسميا.. غريزمان ينتقل إلى أتليتيكو مدريد

رسميا.. غريزمان ينتقل إلى أتليتيكو مدريد

2022-10-10 / 15:25
Photo of بعد النتائج المتذبذبة للماص..مكتب الجامعي ينفصل عن المدرب التونسي بنسلطان

بعد النتائج المتذبذبة للماص..مكتب الجامعي ينفصل عن المدرب التونسي…

2022-10-10 / 12:40
Photo of وزير الرياضة الغيني: “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف”

وزير الرياضة الغيني: “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد القادر…

2022-10-10 / 12:04
Photo of رونالدو يسجل هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية

رونالدو يسجل هدفه الـ700 في مسيرته الاحترافية

2022-10-10 / 11:30
Photo of كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف.. المنتخب المغربي في المركز الخامس

كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف.. المنتخب المغربي في…

2022-10-10 / 09:46
Photo of منتخب “الفوتسال” ينهزم وديا أمام البرازيل

منتخب “الفوتسال” ينهزم وديا أمام البرازيل

2022-10-09 / 20:59
Photo of كأس الكاف ..كوارا يونايتد يقلب الطاولة على نهضة بركان

كأس الكاف ..كوارا يونايتد يقلب الطاولة على نهضة بركان

2022-10-09 / 20:23

‫4 تعليقات

  3. ريال مدريد يرفض الخسارة الاولى هذا الموسم ويأجلها للكلاسيكو يوم الاحد المقبل

  4. مباراة رائعة استطاع ريال مدريد انتزاع الكرة من الخصم بطريقة جيدة وكذا مرتدات شختار ….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق