ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام شاختار دونيتسك

هبة بريس _ رياضة

تمكن ريال مدريد الإسباني من خطف التعادل امام شاختار دونيتسك الأوكراني، بهدف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومع الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وشاختار، نجح أولكسندر زوبكوف، لاعب فريق شاختار في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد رأسية رائعة سكنت شباك لونين، وذلك عند الدقيقة

وفي الدقيقة 95 سجل روديجر الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق ريال مدريد لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق ريال مدريد إلى النقطة 10 في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا ولازال في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد شاختار دونيتسك عند المركز الثاني برصيد 5 نقاط

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