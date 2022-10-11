عقب ضجة إعتقاله ..محمد الترك لهبة بريس :”لست مسؤول على ما يفهمه الناس”

نجلاء مزيان _ هبة بريس

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء بخبر توقيف مدير أعمال الفنانة المغربية دنيا بطمة على خلفية تهم تتعلق بخيانة الأمانة و التهديد و غيرها..

و أفادت بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة أنه تم إيداع البحريني محمد الترك تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

غير أنه على عكس المتداول، أكد مصدر لجريدة هبة بريس الالكترونية أنه تم استدعاء زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة للاستماع إلى أقواله و الرد على ما نسب إليه من اتهامات وجهت له من طرف الأخيرة.

و تنويرا للرأي العام، ربطت جريدة هبة بريس الالكترونية الاتصال بالمعني بالأمر، حيث رفض محمد الترك الرد على كل الأخبار الرائجة.

و ردا عن نفيه للخبر جملة و تفصيلا عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

أكد المتحدث ذاته، أنه ليس مسؤول عن كيفية تفسير الناس لتدويناته قائلا:” انا لي كتبت عندي فالانستغرام يقراه الواحد و يفهمو كيف بغاه، و مكنتحملش مسؤولية كيفاش كيتفسر”.

و الجدير بالذكر ان رجل الأعمال البحريني خرج عن صمته عبر تدوينة جاء فيها :”كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وزوجتي التي اعرفها لاكثر من 11 عام لا تقدم على هذي الدعوه او الخطوه لانه ليس هذا من اخلاقها ولا تربيتها”.

و أضاف :” زوجتي سافرت الي مكان بعيد ومازلت انتظرها كي تعود وسابقى انتظرها لاننا تعاهدنا أن لا نترك بعض ابدا،

ولكن مع الاسف اصبحت اتعامل مع شخص لا اعرفه ابدا”.

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