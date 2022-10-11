” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس

هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الثلاثاء، إن الاختبار الذي أجرته للاصطدام بكويكب يقع على بعد ملايين الكيلومترات، الشهر الماضي، نجح في تغيير مداره.

واصطدمت مركبة فضائية تابعة لـ”ناسا”، في 26 سبتمبر، بكويكيب “ديمورفوس” في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

وفي نقل حي، بثت الكاميرات المثبتة على المركبة الفضائية “دارت” (أي “سهم”) صورا مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل “ديمورفوس” بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطيه.

وكان “ديمورفوس” البالغ قطره حوالي 160 مترا “لا يشكل أي خطر على الأرض”.

وأطلقت “ناسا” على المهمة اسم “دابل أسترويد ريدايركشن تست” وهي أول مهمة “للدفاع عن الكوكب” كما أنها أول اختبار يجري في الفضاء الخارجي لهذه التقنية.

وقال مدير “ناسا”، بيل نيلسون، من مقرها بواشنطن الثلاثاء: “تُظهر هذه المهمة أن “ناسا” تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا”.

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