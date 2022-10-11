El asteroide Dimorphos en una foto tomada de una transmisión de la NASA desde la nave espacial DART, el 26 de septiembre del 2022. (ASI/NASA via AP)

” ناسا” تؤكد أخيرا: نجحنا في تغيير مدار الكويكب ديمورفوس

2022-10-11 / 21:43
7
هبة بريس _ وكالات

قالت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، الثلاثاء، إن الاختبار الذي أجرته للاصطدام بكويكب يقع على بعد ملايين الكيلومترات، الشهر الماضي، نجح في تغيير مداره.

واصطدمت مركبة فضائية تابعة لـ”ناسا”، في 26 سبتمبر، بكويكيب “ديمورفوس” في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية طريقة منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.

وفي نقل حي، بثت الكاميرات المثبتة على المركبة الفضائية “دارت” (أي “سهم”) صورا مذهلة للجرم الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل “ديمورفوس” بما في ذلك سطحه الرمادي والحصى الصغيرة التي تغطيه.

وكان “ديمورفوس” البالغ قطره حوالي 160 مترا “لا يشكل أي خطر على الأرض”.

وأطلقت “ناسا” على المهمة اسم “دابل أسترويد ريدايركشن تست” وهي أول مهمة “للدفاع عن الكوكب” كما أنها أول اختبار يجري في الفضاء الخارجي لهذه التقنية.

وقال مدير “ناسا”، بيل نيلسون، من مقرها بواشنطن الثلاثاء: “تُظهر هذه المهمة أن “ناسا” تحاول أن تكون جاهزة لأي شيء يلقي به الكون علينا”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

الكونغو.. اختطاف 3 صغار شمبانزي وطلب فدية لإطلاقهم

2022-10-10 / 16:20
Photo of دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

دراسة علمية: شكل الأرض سيتغير بالكامل بعد 300 عاما

2022-10-09 / 16:08
Photo of إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

إذا اكتشفت الطالب الغشاش خلال 17 ثانية.. فأنت عبقري

2022-10-08 / 09:59
Photo of اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

اكتشاف ..فك لغز العلاقة بين البشر و”الإنسان المنقرض”

2022-10-03 / 19:40
Photo of أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

أمام أعين أصدقائه.. وفاة طفل بتحد على تيك توك

2022-09-02 / 15:44
Photo of فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم للحصول على الجائزة

فاز ب 1.3 مليار دولار في اليانصيب ولم يتقدم…

2022-09-01 / 21:37
Photo of تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

تويتر تختبر خاصية تعديل التغريدات بعد نشرها

2022-09-01 / 18:37
Photo of ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما تخفيه داخلك!

ما تراه أولاً في هذه الصورة يعكس شخصيتك وما…

2022-03-22 / 10:06
Photo of دولة تلغي الامتحانات لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

دولة تلغي الامتحانات لملايين الطلاب بسبب نفاد أوراق الطباعة

2022-03-19 / 15:30
Photo of مؤشر “هينلي” لسنة 2022.. الجواز المغربي في الرتبة 79 عالميا

مؤشر “هينلي” لسنة 2022.. الجواز المغربي في الرتبة 79…

2022-02-27 / 19:27

‫7 تعليقات

  2. الأرض تحمي نفسها بقدرة خالق السموات والأرض وتدخل الإنسان يضر اكثر مما ينفع

  3. ماهذا التبذير! هذه الكويكب به معادن كانت ستكون ثمينا لنا نحن سكان الارض.

  6. الله خير الحافظين ولو كان كوكب بحجم. 1٪
    من حجم الأرض لن تستطيع منعه ناسا أو غيرها

  7. هذا كلام فارغ ومن الأحسن ان نطلب من الله السلامة . اما البشر فهو ضعيف ولا يستطيع تغيير الفناء إذا امره العلي العضيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق