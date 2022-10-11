مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

هبة بريس _ الرباط

لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2111 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1651 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و306 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف 619 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و687 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و63 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و628 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و619 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.

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