مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة
لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2111 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1651 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 03 إلى 09 أكتوبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و306 مخالفات، وإنجاز 8 آلاف 619 محضرا أحيل على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 37 ألفا و687 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و63 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و628 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و619 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.
10 تعليقات
أصحاب السيارات هم أضعف حلقة سهل في الصيد مفروض عليه الأداء رغم كل الاحوال.
يؤدي 5دراهم ضريبة عن كل لتر كازوال طريقه كلها رادارات وكاميرات ومخالفات. لوكانت الدولة تراقب اللصوص وتحرس ناهبي المال العام كما تراقب أصحاب السيارات لكان الوطن بخير
معمرهوم داو ليا شي ريال اصلا معمرني درت شي مخالفة وبعبارة اخرى متنسوكش ههههه
رقم قليل مقابل مخالفات الناس اليومية الكثيرة.
دليل على عدم احترام قانون السير
داك لفلوس كون صلحو بيها الطرقات
داك لفلوس كون صلحو بيها طروقات حالتهوم
فيها شي براكة ديالي
الحگرة على المستضعفين اما اصحاب السيارات الفارهة لا يقدر اي رجل امن كيفما كانت مرتبته ان يوقفه
انهاك جيوب المواطنين في عز الازمة .
يالاه خلصت 200 درهم