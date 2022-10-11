“حماية المستهلك ” تدعو المغاربة لمقاطعة محروقات “طوطال”

2022-10-11 / 19:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا إتحاد جمعيات حماية المستهلك بالمغرب في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، الى مقاطعة محروقات شركة ” طوطال ” الفرنسية ، ضدا على النهج العنصري والاقصائي والعدواني الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون ارجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية بحسب نفس البلاغ .

وأشار بلاغ اتحاد جمعيات حقوق المستهلك ، أن المستهلك المغربي عاش مرة ثانية مأساة اخرى تمثلت في بيع شركة المحروقات الفرنسية ” طوطال” لبنزين ” فاسد” على مستوى ولاية الدار البيضاء، مما تسبب في تعطل مركباتهم وما رافقها من خسائر وأضرار مالية امتنعت شركة الفرنسية عن تعويضهم، الى جانب نهج ممارسات عدوانية من طرف الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج.

وأضاف البلاغ ، أنه أمام هذا التغول اللاقانوني واللاإنساني والمنافي للأعراف الدبلوماسية المتعارف بشأنها، والتمادي فيه بوحشية وعدوانية بهدف الاضرار بمصالح المغاربة ، فان الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين يندد بشدة ويستنكر هذا السلوك الأرعن ويدعو المستهلكين المغاربة لتعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك ضد مصالح المغاربة.

وفي سياق متصل دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين
القنصليات الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها بشكل مستعجل، ومطالبة الدولة الفرنسية باحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي .

كما دعا البلاغ نفسه ، جميع المستهلكين المغاربة بمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري “طوطال”ومطالبتها بتعويض جميع المتضررين عن خسائرهم .

وفي اتصال هاتفي ل ” هبة بريس ” بالسيد ” الكيماوي” رئيس فديراليات جمعيات حماية المستهلك، جدد هذا الأخير دعوته الى جل الجمعيات الحقوقية بالمغرب ، بالانخراط في جبهة مواجهة ” عجرفة ” مسؤولين في الدولة الفرنسية والتأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب .

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‫15 تعليقات

  1. فين كانت هاد حماية المستهلك طيلة هذه السنين … ولا غير ناض مشكل مع فرنسا بغيتونا نقاطعوا محروقتها ..
    انا شخصيا مقاطع أفريقيا لأن الضرر جايني من مولاها سي أخنوش

  4. عليكم مقاطعة التأشيرة الفرنسية وتكمشو فبلادكم بدل ان تعطونا النصائح والله لو أخذتم التأشررة ما قلتم هذا الكلام والكثير من جمعية حماية المستهلك ألفوا الذهاب ألى فرنسا قصد الاستجمام لكنكم لم تحسوا بالضرر الا بعد رفض طلباتكم ليس من حقكم استعادة الاموال بغيتو فرنسا وما بعينوش طوطال التبوحيط والنفاق

  5. عليكم مقاطعة التأشيرة الفرنسية وتكمشو فبلادكم بدل ان تعطونا النصائح والله لو أخذتم التأشررة ما قلتم هذا الكلام والكثير من جمعية حماية المستهلك ألفوا الذهاب ألى فرنسا قصد الاستجمام لكنكم لم تحسوا بالضرر الا بعد رفض طلباتكم ليس من حقكم استعادة الاموال بغيتو فرنسا وما بعينوش طوطال التبوحيط والنفاق

  6. المقاطعة مصطلح ثوري و حضاري وانساني .
    اذا التف اي شعب لمقاطعة بضاعة او حزب فاعلموا ان هذا الشعب وصل الدرجة العليا من الوعي .

  7. من بعد نهب ثروة البلاد جاء دور على المواطن تمشي ليه فلوس بالعلالي..

  8. لو لم يكونوا سخان و عامرين فلوس، گاع ما يقدموا طلب الڤيزا لأوروبا، سوف يكتفون بزيارة خميس الزمامرة

  9. على المغاربة الا يدفعوا طلب تاشيرة إلى فرنسا يجب مقاطعتها كرامة المواطن المغربي فوق كل اعتبار

  11. على الدولة المغربية ان تعاملهم بالمثل
    لان السياح الفرنسيين اصبحو مفلسين وليس لهم اي تاتير على الاقتصاد المغربي

  13. التأشيرات وسفر المغاربة كانت تدر على الخزينة الفرنسية أموال طاءلة فرنسا ليست غنى عنها مع أزمة كورونا والحرب الاكرانية وحصيلة الجفاف القاسية …ويعتبر المغاربة من اكثر الجاليات انذماجا ونسبة قبول الطلبة في المعاهد الفرنسية خير دليل…المشكل سياسي اكثر منه تاشيرات

  14. يفعلون بنا ما يريدون و أين المسؤولين المغاربة من هذا؟ لماذا لا يجبرون الفرنسيين ايضا بطلب فيزا للذهاب إلى المغرب؟؟ كل من هب و دب منهم ينام ثم يستيقظ فيحمل حقيبته متوجها صوب المغرب لا يكلفه ذلك شيئا

  15. المعركة اليوم مع فرانسا هي من تحتاج شمال أفريقيا وليس العكس قريبا ستنحني الراس

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