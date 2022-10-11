“حماية المستهلك ” تدعو المغاربة لمقاطعة محروقات “طوطال”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا إتحاد جمعيات حماية المستهلك بالمغرب في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” على نسخة منه ، الى مقاطعة محروقات شركة ” طوطال ” الفرنسية ، ضدا على النهج العنصري والاقصائي والعدواني الذي نهجته القنصليات الفرنسية ضد المواطنين المغاربة بحرمانهم من التأشيرة واستحواذها على المبالغ المستخلصة منهم دون ارجاعها لأصحابها في خرق سافر لكل المبادئ والحقوق الدولية بحسب نفس البلاغ .

وأشار بلاغ اتحاد جمعيات حقوق المستهلك ، أن المستهلك المغربي عاش مرة ثانية مأساة اخرى تمثلت في بيع شركة المحروقات الفرنسية ” طوطال” لبنزين ” فاسد” على مستوى ولاية الدار البيضاء، مما تسبب في تعطل مركباتهم وما رافقها من خسائر وأضرار مالية امتنعت شركة الفرنسية عن تعويضهم، الى جانب نهج ممارسات عدوانية من طرف الدولة الفرنسية للتأثير على مصالح المغاربة في الداخل والخارج.

وأضاف البلاغ ، أنه أمام هذا التغول اللاقانوني واللاإنساني والمنافي للأعراف الدبلوماسية المتعارف بشأنها، والتمادي فيه بوحشية وعدوانية بهدف الاضرار بمصالح المغاربة ، فان الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين يندد بشدة ويستنكر هذا السلوك الأرعن ويدعو المستهلكين المغاربة لتعزيز جبهتهم الداخلية لمواجهة هذا السلوك ضد مصالح المغاربة.

وفي سياق متصل دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين

القنصليات الفرنسية بإرجاع أموال التأشيرات المستخلصة المرفوضة لأصحابها بشكل مستعجل، ومطالبة الدولة الفرنسية باحترام حق التنقل الذي يكفله القانون الدولي .

كما دعا البلاغ نفسه ، جميع المستهلكين المغاربة بمقاطعة منتوجات جميع محطات المحروقات التي تحمل الاسم التجاري “طوطال”ومطالبتها بتعويض جميع المتضررين عن خسائرهم .

وفي اتصال هاتفي ل ” هبة بريس ” بالسيد ” الكيماوي” رئيس فديراليات جمعيات حماية المستهلك، جدد هذا الأخير دعوته الى جل الجمعيات الحقوقية بالمغرب ، بالانخراط في جبهة مواجهة ” عجرفة ” مسؤولين في الدولة الفرنسية والتأهب لمقاطعة منتوجات فرنسية أخرى في المستقبل القريب .

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