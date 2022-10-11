الاتحاد المغربي للشغل يوضح حقيقة وثيقة “إصلاح التقاعد” المسربة

2022-10-11 / 19:09
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هبة بريس _ الرباط

قال الاتحاد المغربي للشغل أنه غير معني بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة

واتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وزارة المالية بتغليط الرأي العام العمالي، بسبب التسريبات والقراءات المغلوطة لملف إصلاح أنظمة التقاعد.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، “إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراء ات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام”،موضحة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.

واعتبرت النقابة، أن وزارة المالية قامت بتغليط الرأي العام العمالي، بإخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، مؤكدة أن “الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.

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‫21 تعليقات

  1. يجب اسقاط هذا الإصلاح المشؤوم وإن اقتضى الحال النزول إلى الشارع وبأعداد ضخمة كي يستوعب هؤلاء الفسدة بأن الأمر خطير جدا على حيواتنا وأعمارنا.ويجب كذلك الغاء التقاعدات الريعية للوزراء وكبار الموظفين الذين لم يساهموا في الصناديق.ومحاسبة المتسببين في إفلاسها وتبديد مدخراتها بمصادرة أموالهم وضخها في هذه الصناديق.

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