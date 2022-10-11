تزامنا ونقص الغذاء..الجزائر تقدم طلبية لشراء طائرات مسيرة تركية!!

2022-10-11 / 18:12
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هبة بريس _ ع عياش

تشهد الأسواق الجزائرية نقصا كبيرا في عدد من السلع الغذائية الأساسية على موائد الجزائريين، وفي مقدمتها الحليب والزيوت النباتية والطحين التي اختفت من رفوف محلات تجارية كثيرة خاصة بالمدن الكبيرة.

وتقول تقارير صحفية ان المواطن الجزائري يشتكي من النقص الحاد على مستوى سلع غذائية أساسية وتسجيل غلاء المتوفر منها، رغم أن معظمها يدخل ضمن المواد المدعمة من طرف الدولة، لتغطية الفرق بين سعرها الأصلي وسعر البيع للمواطنين

وبالرغم من ” الفداحة ” اعلاه تعتزم الجزائر تقديم طلبية لشراء 6 طائرات من دون طيار تركية الصنع، ذات قدرات قتالية فائقة.

وأوضح موقع “مينا ديفينس”” أن القوات الجوية الجزائرية، هي من قدمت طلبية الشراء من شركة TAI التركية، لاقتناء طائرات درون من طراز “آق صونغور” وهي نسخة أكثر حداثة وأكبر وأفضل أداء من نظيرتها “أنكا- إس”.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة التي يبلغ طول جناحيها 24 مترا، يمكنها التحليق على ارتفاع 12000 متر، ولديها القدرة على رفع حمولة 150 كيلوغرام، والطيران 12 ساعة بأقصى سرعة، والمكوث 40 ساعة في وضع المراقبة. كما تستطيع إلقاء قنابل موجهة وصواريخ.

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‫6 تعليقات

  3. نصف قرن من الثروات الهائلة و نظام العسكرديكتاتوري أفسد البلاد و العباد بالخرطي و بوليخاريو

  6. تزامنا ونقص الغذاء..الجزائر تقدم طلبية لشراء طائرات مسيرة تركية!! بنك إسباني يقرض المغرب 92 مليون دولار لتوريد سفينة حربية.قارن بيننا فلدينا مال,أولئك الذين يقولون هم حوالي نصف المغاربة عانوا أو يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي تقرير مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية- الاجتماعية

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