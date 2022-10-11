منح جائزة التميز لرئاسة النيابة العامة بالمغرب

هبة بريس

أعلنت الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة على هامش اجتماعها السنوي المنعقد بلاهاي بتاريخ 30 شتنبر 2022 والمصادف لاحتفالها بالذكرى العاشرة لتأسيسها، عن منح جائزة GAIA للتميز لسنة 2022 في نسختها الأولى لرئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية،

وأشار بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة هي عبارة عن جمعية تُعنى بمحارية الجرائم البيئية وتضم مختلف النيابات العامة بالدول الأوروبية وأعضاء ملاحظين، من بينهم المملكة المغربية التي تعد أول بلد افريقي وعربي تُمنح له صفة ملاحظ لدى الشبكة المذكورة.

وأبرز البلاغ أن منح هذه الجائزة لرئاسة النيابة العامة جاء اعترافا بالمجهودات التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.

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