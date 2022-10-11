الوكالة الوطنية للموانئ: 60.3 مليون طن إجمالي حركة الرواج

هبة بريس

بلغ إجمالي حركة الرواج بالموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) ما مجموعه 60.28 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ، بتسجيل انخفاض بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتوزعت حركة الرواج هاته بين عمليات الاستيراد (39.7 مليون طن)، بزيادة بلغت 6.9 في المائة، وعمليات التصدير بـ 17.68 مليون طن (-19.3 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة بالاستيراد ب 1.84 مليون طن (+43.4 في المائة)، وعمليات الشحن الخاصة ب التصدير بـ 1 مليون طن (+ 59.5 في المائة)، وذلك حسب مذكرة للوكالة الوطنية الموانئ حول حركة الرواج بالموانئ برسم شهر غشت الماضي.

أما بالنسبة للتوزيع حسب الموانئ، فيظهر هيمنة ميناءي الجرف الأصفر والدار البيضاء بحصة 38.7 في المائة و 29.3 في المائة على التوالي، يليهما ميناء آسفي (11 في المائة)، ثم أكادير (7.2 في المائة)، فالمحمدية (6.3 في المائة)، والناظور (4.4 في المائة)، والعيون (2.3 في المائة).

في سياق متصل أشارت الوكالة الوطنية للموانىء إلى أن المواد الصلبة شكلت 59.5 في المائة من إجمالي حركة الرواج، تليها المواد السائلة (21.9 في المائة)، والحاويات (13.8 في المائة) ، ومواد أخرى متنوعة (3.7 في المائة).

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