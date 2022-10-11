اتحاد علماء المسلمين: التعامل بعملة البتكوين حرام

2022-10-11 / 15:42
5
هبة بريس - وكالات

أصدر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فتوى حرّم فيها التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية.

ونشر الاتحاد عبر موقعه في الإنترنت فتوى صادرة عن “لجنة الاجتهاد والفتوى” فيه، بشأن التعامل بعملة “بتكوين” والعملات الرقمية.

وقالت اللجنة في القرار المتعلق بهذا الشأن، إنها “وبعد التداول والنقاش المستفيض”، قررت أنه “لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى غير الرسمية بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها”.

وأوردت اللجنة عددا من الأسباب التي اعتمدت عليها في قرارها، ومنها أنه “لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، ومنها أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة”.

وأضافت أنه “ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطا عاما للتبادل، ومقياسا للقيم، ومخزونا للثروة، ومعيارا للمدفوعات الآجلة من الديون”.

ومن الأسباب أيضا أن “عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها”.

ورأت اللجنة أن التعامل بتلك العملات “يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي”.

وأوضحت اللجنة أن “تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع”.

ولذلك قالت إنها ترى “استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولا كانوا أو أقاليم؛ إن كان في ذلك نفع لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد”.

وختمت بالإشارة إلى أن القول بالمنع والتحريم لا يشمل “العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقدونيا الشمالية.. العثور على 44 مهاجرا سوريّا في شاحنة

مقدونيا الشمالية.. العثور على 44 مهاجرا سوريّا في شاحنة

2022-10-11 / 19:17
Photo of روسيا تدرج شركة “ميتا” على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

روسيا تدرج شركة “ميتا” على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

2022-10-11 / 14:30
Photo of بوتين يمدد حظر تصدير السلع الغذائية الروسية حتى 2023

بوتين يمدد حظر تصدير السلع الغذائية الروسية حتى 2023

2022-10-11 / 13:08
Photo of إسبانيا.. مق.تل عسكري خلال مواجهات في سبتة المحتلة

إسبانيا.. مق.تل عسكري خلال مواجهات في سبتة المحتلة

2022-10-11 / 10:07
Photo of انتشال ثماني ج..ثث قبالة السواحل التونسية

انتشال ثماني ج..ثث قبالة السواحل التونسية

2022-10-10 / 23:09
Photo of هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية

هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية

2022-10-10 / 22:47
Photo of الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

2022-10-10 / 21:18
Photo of الجزائر وفرنسا توقعان 12 اتفاقا..الغاز خارج القائمة

الجزائر وفرنسا توقعان 12 اتفاقا..الغاز خارج القائمة

2022-10-10 / 18:24
Photo of الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً

الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً

2022-10-10 / 17:30
Photo of بعد الضربات الأخيرة ضد أوكرانيا.. ارتفاع أسعار القمح ب 4.4%

بعد الضربات الأخيرة ضد أوكرانيا.. ارتفاع أسعار القمح ب…

2022-10-10 / 14:00

‫5 تعليقات

  1. السلام عليكم. شكراً على المقال. اجتهاد قابل للنقاش وقابل للتحول. المشكل هو أنه حتى العملات العادية مثل الدولار له نفس خصائص البيتكوين وربما أسوأ لأنه لم يعد مرتبطا بالذهب.جميع الدول أصبحت تطبع دون مخزون مادي من الذهب أو غيره. نحترم علمائنا ونجلهم. ونسأل الله القبول

  2. إذهبوا وافتوا في النكاح ولا شأن لكم في الأشياء الكبيرة جدا عليكم. إكتفوا بالخرافات والبغل يطير والبحر ينشق والنمل يتكلم واتركوا العلوم فهي كبيرة جدا جدا عليكم

  3. حلال أو حرام , ما الفائدة في هذه الفتوى التي لا تهم سوى صاحبيها…ما دامت هذه العملية لا يؤذي الأخر, .. الله عز و جل يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء…لا تزر وازرة وزر أخرى…هل يستطيع هؤلاء العلماء مجادلة و مجابهة كل من ” القاعدة و طالبان و داعش ” و يقولوا لهم ” إن إسلامهم ليس بالإسلام الرحيم , يدعو إلى الشفقة و الإخاء و حسن المعاملة ؟ من منهم يستطيع ؟

  4. وعلى البورصة حلال !!! لان الملوك والرؤساء من يسيرون البورصة، سبحان الله، حلال عليهم وحرام علينا ، قبل التكلم على الاقتصاد تحدثوا عن الضلم والنهب والتصفية التي تتعرض لها الانسانية ،علماء آخر الزمن

  5. وهل الجمع بين الوظائف حلال ام حرام . منكم من يفعل ذلك يا اتحاد فتاوى المزاج .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق