المنتخب المغربي النسوي لأقل من17 سنة يخسر أمام البرازيل في أولى مباريات المونديال

هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من17 سنة بنتيجة هدف لصفر في المباراة التي جمعته يومه الثلاثاء 11 اكتوبر 2022 بالمنتخب البرازيلي.

وتدخل المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب كلينغا بمدينة في إطار الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من نهائيات كأس العالم التي تنظمها الهند إلى غاية 30 اكتوبر 2022.

وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من17 سنة، في ثاني لقاء له في هذه المنافسة العالمية منتخب الهند وذلك يوم الجمعة 14 اكتوبر 2022.

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