بوتين يمدد حظر تصدير السلع الغذائية الروسية حتى 2023

هبة بريس - وكالات

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قرار حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023، والذي تم إقراره استجابة للعقوبات في عام 2014.

وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا: “تم إقرار ما يلي: تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في 6 أغسطس 2014 من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 سبتمبر أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب بأجمعه.

وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: “لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة – ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية”.

وأضاف أن المسؤولية عن الوضع “تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي”.

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