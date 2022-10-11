بوتين يمدد حظر تصدير السلع الغذائية الروسية حتى 2023
مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، قرار حظر تصدير المواد الغذائية الروسية إلى عام 2023، والذي تم إقراره استجابة للعقوبات في عام 2014.
وجاء في المرسوم المنشور على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا: “تم إقرار ما يلي: تمديد الإجراءات الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم الرئيس الروسي في 6 أغسطس 2014 من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023”.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 27 سبتمبر أن العقوبات المفروضة على روسيا تؤدي إلى تفاقم الوضع الغذائي في العالم، مؤكدا أن هذا ليس مرتبطا بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق الغرب بأجمعه.
وقال بوتين في اجتماع بشأن مسار العمل الميداني الموسمي، اليوم الثلاثاء: “لسوء الحظ، لا تزال شحناتنا من الحبوب والأسمدة إلى الخارج صعبة – ليس حتى بالنسبة لنا، للأسف، ولكن لسوق الغذاء العالمي.. وتهدد العقوبات المفروضة على روسيا بالتحول إلى مزيد من التدهور في الوضع وأزمة غذاء عالمية، كان العالم يتجه نحوها منذ عدة سنوات. هذا لا علاقة له على الإطلاق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في دونباس. هذه هي الطريقة التي وضعت بها بعض الدول الرائدة سياساتها المالية والغذائية”.
وأضاف أن المسؤولية عن الوضع “تقع بالكامل على عاتق ما يسمى بالغرب الجماعي”.
7 تعليقات
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين فءنهم طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساذ، وخاصة ٥ي الدول العربية والاسلامية،حاربوا ومازالوا يحاربون،الاسلام ويقتلون،المسلمين والمسلمات، يغتصبون نساءهم و بناتهم ويذبحون رجالهم اللهم،عليك،بهم فءنهم لايغلبونك، اعداءك،واعذاء المؤمنين والله،متم نوره ولو كره الكافرون
روسيا اليوم ليست روسيا الامس أثبتت أنها الاقوى عالميا وأنها قادرة على السيطرة على اوروبا وامريكا .
وما النصر الا من عند الله اللهم انصر روسيا الاتحادية..
بوتين الرجل المناسب في المكان المناسب..
انتصر الظلم على الباطل والضعيف على القوي حتما انها نهاية حكم امريكا والناتو سوف يتقدم قريبا..
روسيا يتقطع القمح والغاز على الاتحاد الاوروبي والدول غير الصديقة..
ان تدارك اوروبا وضعها من الغاز والمواد الغذائية فستموت من شدة البرد والجوع..