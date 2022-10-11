نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (من 40 إلى 70 ملم) مصحوبة بالبرَد مرتقبة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بكل من إفران، الحاجب، صفرو، فاس، تازة، تاونات، الحسيمة وشفشاون.

كما ستهم زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد كلا من عمالات وأقاليم الحوز، مراكش، أزيلال، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، خريبكة، جرسيف، تاوريرت، جرادة، وجدة -أنجاد، بركان والناظور، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الخامسة بعد الزوال إلى منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

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