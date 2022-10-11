نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية (من 40 إلى 70 ملم) مصحوبة بالبرَد مرتقبة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الحادية عشرة ليلا، بكل من إفران، الحاجب، صفرو، فاس، تازة، تاونات، الحسيمة وشفشاون.
كما ستهم زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد كلا من عمالات وأقاليم الحوز، مراكش، أزيلال، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، خريبكة، جرسيف، تاوريرت، جرادة، وجدة -أنجاد، بركان والناظور، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة الخامسة بعد الزوال إلى منتصف نهار يوم غد الأربعاء.
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12 تعليقات
الحمد لله حمدا كثيرا
اللهم اسقينا الغيث نافعا لا ضارا ياراحم الراحمين..
اللهم لا تجعلنا من القانطين وخفف عنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وقينا عذابك يوم تبعث عبادك يآرب ولطفك بنا وسترك إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
عرف المغرب في السنوات الأخيرة الجفاف وقلة الأمطار مما تسبب إلى تسخر الارض وقلة المياه الصالحة للشرب لهذا يجب على المواطنين عدم تبدير في الماء لقوله تعالى ( إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين)
الفلاح البسيط أرضه جد ماسة إلى الأمطار لسقي أرضه اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا..
نتمنى من الله عزوجل أن تعم الأمطار على سائر أنحاء المملكة..
الحمد لله على رحمة الله الواسعة مما هذه الأمطار ستملئ السدود والانهار ..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
نحن بحاجة إلى المطر لملىء السدود التي انخفضت بشكل كبير..
وهو الذي انزل الغيث من بعد ما قنطوا ..