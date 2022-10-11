تعيين كربوبي و طاقم تحكيم مغربي في لقاء كندا و فرنسا بمونديال الهند

هبة بريس ـ رياضة

عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكمة المغربية بشرى كربوبي على رأس طاقم تحكيم مباراة كندا و فرنسا ضمن دور المجموعات لكأس العالم النسوية أقل من 17 سنة و التي تحتضنها دولة الهند.

و تم تعيين الحكمة كربوبي رفقة مواطنتيها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي لقيادة أبرز لقاء في دور المجموعات، فيما الحكمة الرابعة زولما كوينونيز من دولة الباراغوي، على أن تسند غرفة الفار للحكمة ليتيسيا فيانا من سوازيلاند.

و تعتبر بشرى كربوبي من الحكمات اللواتي برزن بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الساحة الإفريقية رفقة مساعداتها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي و هو ما جعل الفيفا تثق في قدراتهن لتمثيل القارة السمراء في المحافل الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي.

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