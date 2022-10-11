تعيين كربوبي و طاقم تحكيم مغربي في لقاء كندا و فرنسا بمونديال الهند
هبة بريس ـ رياضة
عينت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الحكمة المغربية بشرى كربوبي على رأس طاقم تحكيم مباراة كندا و فرنسا ضمن دور المجموعات لكأس العالم النسوية أقل من 17 سنة و التي تحتضنها دولة الهند.
و تم تعيين الحكمة كربوبي رفقة مواطنتيها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي لقيادة أبرز لقاء في دور المجموعات، فيما الحكمة الرابعة زولما كوينونيز من دولة الباراغوي، على أن تسند غرفة الفار للحكمة ليتيسيا فيانا من سوازيلاند.
و تعتبر بشرى كربوبي من الحكمات اللواتي برزن بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الساحة الإفريقية رفقة مساعداتها فتيحة الجرمومي و سكينة حمدي و هو ما جعل الفيفا تثق في قدراتهن لتمثيل القارة السمراء في المحافل الدولية التي يرعاها الاتحاد الدولي.
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تعليق واحد
والله ان هؤلاء الفتيات اللواتي اصبحن،لاعبات كرة،وحكمات لملعونات من فوق سبع سماوات لانهن تشبهات،بالرجال في كل شيء اللهم ان هذا،لمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم وانتم لاتعلمون السؤال،مارءي،وزارة الاوقاف والتابعين لها في هذا المنكر الذي،لم يكن من قبل انا لست متشدد ولامتطرف ولكن اقول الحقيقة والدين،واضح،للجميع اللهم اني قذ بلغت والحلال والحرام بين وهيءة،الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان وجدت ستسؤل امام الله عز وجل عن خيانة الامانة وعن السكوت على المنكر اليس المغرب بدولة اسلامية اضن لم يبق من الاسلام الا الاذان فقط، الشوارع امتلءت بالكاسيات،العريات المتنمصات، ولا من يغير المنكر وخاصة،المسؤؤلون والحساب عسير جدا ياايها المنافقون المذبذبون ذو الوجوه الكثيرة تامرون،بالمنكر وتنهون عن المعروف حاسبوا،أنفسكم قبل أن تحاسبوا والله يمهل ولايهمل اصبح ابناء،جلدتنا خطرا على المسلمين،اكثر من اليهود والنصارى،لذلك،وعد الله،المنافقون بالخلود في الدرك الأسفل من النار فهل،انتم منتهون ام على القلوب اقفالها