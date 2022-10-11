بعد اعتقال “فتيحة و زوجها”.. هاته هي العقوبات السجنية التي تنتظر “صحابات الروتين”

2022-10-11 / 11:07
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوقفت قبل أيام عناصر الأمن المدعوة “فتيحة” و زوجها بعد فضيحة المقاطع التي ينشرانها بقناتهم على موقع اليوتوب و التي تعدت المسموح به قانونا و أخلاقا بحثا عن “دولارات الأدسنس” التي جردت بعض المغاربة من أخلاقهم و هويتهم و مرجعيتهم و حولتهم لأجساد تعرض و تستعرض ما استبيح و ما حرم لرفع نسبة المشاهدات و معها قيمة المغانم و العائدات.

و تتابع فتيحة و زوجها، بطلي روتيني اليومي، بتهمة نشر و ترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء العام، و هي التهمة التي خصها المشرع المغربي بعقوبات خاصة.

و ينص الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.

ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور”.

ومن خلال التدقيق في هذا النص يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة و هي الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء، و العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة، ثم الركن المعنوي النية الجرمية أو خطأ الجاني.

و مباشرة فور اعتقال المدعوة فتيحة و زوجها، بادرت مجموعة من قنوات اليوتوب التي كانت تعرض محتوى مشابه لقناة “فتيحة روتيني اليومي” لتوقيف و إخفاء مجموعة من المقاطع مخافة أن تطالها المحاسبة و العقاب أيضا لما تتضمنه من إخلال بالحياء العام، خاصة في ظل حديث بعض المصادر على اتجاه النيابة العامة للتشدد مع “صحابات الروتين” لوضع حد للتسيب و الفوضى الذي بات يشهده موقع “اليوتوب”المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق

2022-10-11 / 12:10
Photo of فاكهة الأترج المغربية تزين احتفالات الإسرائيليين في عيد “سوكوت”

فاكهة الأترج المغربية تزين احتفالات الإسرائيليين في عيد “سوكوت”

2022-10-11 / 10:50
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض الأمن ومواطنين للخطر

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض الأمن ومواطنين للخطر

2022-10-11 / 09:43
Photo of طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-11 / 09:05
Photo of “رئيسة فدرالية” تسجل إيجابية الحكومة حيال المرأة

“رئيسة فدرالية” تسجل إيجابية الحكومة حيال المرأة

2022-10-10 / 21:31
Photo of “ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”

“ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”

2022-10-10 / 18:16
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

2022-10-10 / 16:45
Photo of مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد.. دائرة أمنية تربط الشاوية بدكالة

مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد.. دائرة أمنية تربط الشاوية…

2022-10-10 / 16:31
Photo of سيدي افني: توقيف سائق “تريبورتور” كانت محملة بالدبيحة السرية

سيدي افني: توقيف سائق “تريبورتور” كانت محملة بالدبيحة السرية

2022-10-10 / 16:13
Photo of منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا أثرت على صحتنا النفسية

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا أثرت على صحتنا النفسية

2022-10-10 / 15:55

‫2 تعليقات

  1. العقوبة ضعيفة جدا هؤلاء عقوبتهم خمس سنوات وتجريدهم من جميع الاموال التي جنوها من فيديوهات الفسق لعنة الله عليهمالعقوبة ضعيفة جدا هؤلاء عقوبتهم خمس سنوات وتجريدهم من جميع الاموال التي جنوها من فيديوهات الفسق لعنة الله عليهم

  2. وأخيرا تم النظر والبث في هذه الظاهرة التي إنتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي المغربية نتمنى أن يتم اجتثاث هذه الآفة من جذورها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق