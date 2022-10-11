الصورة تعبيرية

العلمي يتباحث مع نظيرته الإسبانية ويشيدان بجودة العلاقات

2022-10-11 / 10:19
8
هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رئيسة مجلس النواب الإسباني السيدة ميريتشي باتيت، وذلك بمناسبة مشاركتها في اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد تحت الرئاسة المغربية.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمنا بهذه المناسبة النتائج الإيجابية التي أثمرها الاجتماع، والذي عرف مشاركة البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي، فضلا عن البرلمان المغربي.

كما أعرب الجانبان، وفق البلاغ، عن الإرادة القوية لإعطاء مزيد من الدينامية لأشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط باعتبارها فضاء للحوار والتشاور البرلماني حول القضايا والتحديات التي تعرفها منطقة المتوسط.

وعلى الصعيد الثنائي، أشاد السيد الطالبي العلمي ورئيسة مجلس النواب الإسباني بجودة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وأكدا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التقارب والتعاون، كما ثمنا دور المنتدى البرلماني المغربي -الإسباني في مد جسور التواصل والحوار والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المغربي يعد من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.

وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ

أخنوش يستقبل ولي عهد اللوكسمبورغ

2022-10-11 / 13:30
Photo of وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الجمعية 145 للإتحاد البرلماني الدولي

وفد برلماني مغربي يشارك في أشغال الجمعية 145 للإتحاد…

2022-10-11 / 12:48
Photo of أمام الأمم المتحدة.. خبير فرنسي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

أمام الأمم المتحدة.. خبير فرنسي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان…

2022-10-11 / 11:46
Photo of تواطؤ موظفين ورجال أعمال يكلف خسائر لخزينة الدولة بالملايير

تواطؤ موظفين ورجال أعمال يكلف خسائر لخزينة الدولة بالملايير

2022-10-11 / 11:30
Photo of تقرير: المغرب يدخل “نادي مصنعي الدرونات العسكرية”

تقرير: المغرب يدخل “نادي مصنعي الدرونات العسكرية”

2022-10-11 / 09:14
Photo of ملتمس ..”الحكم الذاتي “يقبر الأطروحات الانفصالية ل”بوليساريو”

ملتمس ..”الحكم الذاتي “يقبر الأطروحات الانفصالية ل”بوليساريو”

2022-10-10 / 22:25
Photo of حنان رحاب..ما زالت أمامنا معارك يجب أن نخوضها من أجل المناصفة والكرامة

حنان رحاب..ما زالت أمامنا معارك يجب أن نخوضها من…

2022-10-10 / 21:46
Photo of “العلمي” يدعو إلى التصدي للحركات الانفصالية

“العلمي” يدعو إلى التصدي للحركات الانفصالية

2022-10-10 / 21:01
Photo of خبير فرنسي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

خبير فرنسي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

2022-10-10 / 20:27
Photo of فطن متأخرا…تبون يأمر بتحسين الوضع الاجتماعي للجزائريين

فطن متأخرا…تبون يأمر بتحسين الوضع الاجتماعي للجزائريين

2022-10-10 / 19:28

‫8 تعليقات

  1. علاقة المغرب واسبانيا علاقة اخوية نتمنى ان تستمر وان تكون بالتعاون الاقتصادي والعسكري..

  4. المغرب له حضور وازن وقوي وعلاقة جيدة مع جميع الدول العربية والإسلامية والغربية ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق