اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض الأمن ومواطنين للخطر

2022-10-11 / 09:43
9
هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة فاس، منتصف ليلة أمس الاثنين 10 أكتوبر الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “زواغة”، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه العليا.

وقد مكن الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حوالي نصف المغاربة عانوا أو يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي

حوالي نصف المغاربة عانوا أو يعانون من اضطراب نفسي…

2022-10-11 / 14:04
Photo of الجمارك تخرج عن صمتها وتكشف سبب الإزدحام في الموانئ ذات الطابع التجاري

الجمارك تخرج عن صمتها وتكشف سبب الإزدحام في الموانئ…

2022-10-11 / 13:50
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة ببرد بهذه المناطق

2022-10-11 / 12:10
Photo of بعد اعتقال “فتيحة و زوجها”.. هاته هي العقوبات السجنية التي تنتظر “صحابات الروتين”

بعد اعتقال “فتيحة و زوجها”.. هاته هي العقوبات السجنية…

2022-10-11 / 11:07
Photo of فاكهة الأترج المغربية تزين احتفالات الإسرائيليين في عيد “سوكوت”

فاكهة الأترج المغربية تزين احتفالات الإسرائيليين في عيد “سوكوت”

2022-10-11 / 10:50
Photo of طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-11 / 09:05
Photo of “رئيسة فدرالية” تسجل إيجابية الحكومة حيال المرأة

“رئيسة فدرالية” تسجل إيجابية الحكومة حيال المرأة

2022-10-10 / 21:31
Photo of “ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”

“ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”

2022-10-10 / 18:16
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

2022-10-10 / 16:45
Photo of مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد.. دائرة أمنية تربط الشاوية بدكالة

مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد.. دائرة أمنية تربط الشاوية…

2022-10-10 / 16:31

‫9 تعليقات

  1. يجب اطلاق النار على المنحرفين وذوي السوابق العدلية في حال عدم الامتثال لاوامر الشرطة..

  2. نتمنى من السيد حموشي عبداللطيف ان يصدر مذكرة اعتقالات واسعة لكثرة السرائق والجرائم التي ترتكب في المجتمع..

  3. لا شفقة ولا رحمة مع المجرمين ونتمنى استخدام السلاح من اجل توقيف الجانحين..

  9. على الشرطة أن تطلق النار في وجه كل من سولت له نفسه المساس برجال الامن والمواطنين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق