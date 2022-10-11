عريس الإسماعيلية: لم أضربها.. اصطدمت بأثاث المنزل

2022-10-11 / 09:26
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هبة بريس - وكالات

لا تزال قضية “عروس الإسماعيلية” التي شغلت المصريين قبل أشهر تستقطب الأضواء.

وفي الجديد أنكر الزوج المتهم أثناء استجوابه من النيابة العامة ما جاء في شكوى زوجته، التي تقدمت بها مرفقة إياها بتقرير طبي حول إصاباتها.

كما ادعى اصطدام المجني عليها بأثاث مسكنها، ما أحدث بها الإصابات المذكورة، وفق ما أفادت النيابة في بيان.

أتى ذلك بعدما سألت النيابة المجني عليها حول ملابسات الواقعة، حيث كشفت عن أن الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم تطورت إلى تعديه عليها، وتعرضها لإصابات إثر ذلك.

وعندما حاولت الفرار، منعها واحتجزها لـ15 يوماً بمسكن شقيقه، حيث تعديا عليها، بحسب وسائل إعلام محلية.

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‫2 تعليقات

  1. منذ بداية زواجهما والعنف والتوتر هو الطابع الغالب على علاقتهما لهذه الأسباب حلل الله الطلاق كحل سلمي لراحة الأزواج الغير منسجمين.

  2. ماكان يجب لهذين العروسين الاستمرار في زواجها منذ البداية لأن المعاملة بالعنف ابتدأت منذ حفل الزفاف الشيء الذي كان ينذر بالنتيجة التي وصلى اليها أخيرا

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