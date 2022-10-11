طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-10-11 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، تكون زخات رعدية فوق عبدة ومرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا ونزول قطرات متفرقة بباقي المناطق الشمالية والوسطى، فضلا عن نزول قطرات خفيفة أو أمطار ضعيفة بالسواحل ما بين سيدي إفني و طرفاية، مع قطرات متفرقة واحتمال رعد بأقصى جنوب المملكة، وهبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب والأطلس الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و26 درجة شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 15 و22 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا بمعظم أنحاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والمهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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