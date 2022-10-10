عقب اعتقال زوجته..عادل الميلودي يهدد رجال الأمن

هبة بريس

خلف مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الشعبي عادل الميلودي و هو في حالة هستيرية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

و خرج الفنان الشعبي عبر ذات الفيديو بتصريحات صادمة،حيث قام بتهديد العناصر الأمنية الذين تسببوا في اعتقال زوجته “على حد تعبيره”.

و قال الميلودي:” أنا كنوض نهضر على حقي ف أي لحظة مجبرو فين يشدوني شديتو ليا المرا مادارت ليكم حتى شيحاجة، علاش غادي تشدوها، 9 أشهر ديالاش حيت دافعت على ولدها.

و واصل حديثه قائلا: 5 ديال البوليس ملابسينش معرفناهم واش بوليس ولا شماكرية شادينها و القيامة كحلة، صورو و لاحو باش الرأي العام حتى واحد ما يدخل على الخط.

و اختتم قائلا:” و الله ما غادي تبقى فيكم، شفتي أنا نلقى شي واحد من هادوك و نكون سايق فقنيطرة و نلقى شي واجد غادي جهة طريق،والله حتى ندوز فيه بطوموبيل و حسبوها كسيدة ولا بلعاني، انا كنهضر معاكم نيشان لأن هاذي الحكرة”.

ويشار أنه تم اعتقال زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”.

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