عقب اعتقال زوجته..عادل الميلودي يهدد رجال الأمن

2022-10-10 / 23:41
3
هبة بريس

خلف مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الشعبي عادل الميلودي و هو في حالة هستيرية جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

و خرج الفنان الشعبي عبر ذات الفيديو بتصريحات صادمة،حيث قام بتهديد العناصر الأمنية الذين تسببوا في اعتقال زوجته “على حد تعبيره”.

و قال الميلودي:” أنا كنوض نهضر على حقي ف أي لحظة مجبرو فين يشدوني شديتو ليا المرا مادارت ليكم حتى شيحاجة، علاش غادي تشدوها، 9 أشهر ديالاش حيت دافعت على ولدها.

و واصل حديثه قائلا: 5 ديال البوليس ملابسينش معرفناهم واش بوليس ولا شماكرية شادينها و القيامة كحلة، صورو و لاحو باش الرأي العام حتى واحد ما يدخل على الخط.

و اختتم قائلا:” و الله ما غادي تبقى فيكم، شفتي أنا نلقى شي واحد من هادوك و نكون سايق فقنيطرة و نلقى شي واجد غادي جهة طريق،والله حتى ندوز فيه بطوموبيل و حسبوها كسيدة ولا بلعاني، انا كنهضر معاكم نيشان لأن هاذي الحكرة”.

ويشار أنه تم اعتقال زوجة الميلودي بتهم تتعلق بـ “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح

الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح

2022-10-10 / 22:55
Photo of سكوب..سلطات تطوان تمنع فوضيل من التصوير

سكوب..سلطات تطوان تمنع فوضيل من التصوير

2022-10-10 / 20:23
Photo of تصالح حسام حبيب وشيرين.. والأخيرة: “أكن له كل الاحترام والتقدير”

تصالح حسام حبيب وشيرين.. والأخيرة: “أكن له كل الاحترام والتقدير”

2022-10-10 / 17:42
Photo of من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام… حاتم عمور في ” أرض المونديال “

من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام… حاتم عمور في ”…

2022-10-10 / 15:10
Photo of في مرحلة متقدمة..دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان

في مرحلة متقدمة..دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان

2022-10-10 / 09:52
Photo of إيطاليا : عرض مسرحية المبروك لفائدة أبناء الجالية المغربية

إيطاليا : عرض مسرحية المبروك لفائدة أبناء الجالية المغربية

2022-10-09 / 13:18
Photo of بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية لفتيحة”

بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية…

2022-10-08 / 16:18
Photo of ضمت أربع نجمات عربيات..الفيفا تفرج عن أغنية “Light The Sky”

ضمت أربع نجمات عربيات..الفيفا تفرج عن أغنية “Light The…

2022-10-08 / 14:44
Photo of مراد يلديريم و إيمان الباني يرزقان بمولودة

مراد يلديريم و إيمان الباني يرزقان بمولودة

2022-10-08 / 11:48
Photo of أول فرقة أوبرا في تاريخ المغرب على وشك أن ترى النور

أول فرقة أوبرا في تاريخ المغرب على وشك أن…

2022-10-07 / 15:29

‫3 تعليقات

  2. ربما هذا التهديد كفيل باعتقاله ليبقى بجوار زوجته لا تستحق لقب فنان لانه ارفع منك

  3. لايهمنا،اخبار الفساق،الذين،لا يعرفون حتى أركان الإسلام البوليس،دار خدمتو وانت ممربيش،ولدك وامراتك دارت علاش، خالينا من بلا بلا بلا واش،نسيتي ملي،كنت كدافع على مسلسل الشيخة وسبيتي،سيدك ياسين،العمري على الهواء مباشرة ولكيدافع،على الشيخة اكيد امراتو شيخة ليس،الا، تلدون الاولاد وتطلقهم في الشوارع لا تربية لا مبدء لا قراية لادين لاملة انا اكرهك واكره امثالك من الفساق،والفاسقات،وكن على يقين بأنك بشر غير مرغوب فيه من المغاربة اصحاب،العقل وأصحاب الفضيلة،عاش،الأمن الوطني،ولا عاش،امثالك ١

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق