EDITORS NOTE: Graphic content / A representative of the Tunisian Red Crescent association checks bodies recovered from a boat carrying 86 migrants that capsized off the Tunisian coast while crossing the Mediterranean from Libya to Italy, as they lie on a beach in Aghir in Tunisia's southern island of Djerba on July 6, 2019. - The latest tragedy came to light the same week as 44 migrants were killed in an air strike on their detention centre in a suburb of the Libyan capital. (Photo by ANIS MILI / AFP)

انتشال ثماني ج..ثث قبالة السواحل التونسية

2022-10-10 / 23:09
1
هبة بريس _ وكالات

عثر بحارة جنوب شرق تونس الاثنين على ثماني جثث يعتقد انها لمهاجرين نونسيين بطريقة غير قانونية فقدووا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية التونسية منذ أسبوعين، على ما أفاد به الهلال الأحمر التونسي.

وقال منجي سليم المسؤول بمنظمة الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب لوكالة فرانس برس “عثر بحارة صباح اليوم (الاثنين) على ثماني جثث قبالة سواحل جرجيس (جنوب-شرق) يعتقد انها لمهاجرين غرق مركبهم منذ أسبوعين”.

وتم أخذ عينات من الحامض النووي للجثث للتعرف على هويتهم، وفقا للمصدر نفسه.

وكان مركب يقل 18 مهاجرا تونسيا بينهم رضيع فُقد منذ أسبوعين عرض سواحل جرجيس، على ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتتواصل عمليات البحث من قبل قوات خفر السواحل التونسية، وفقا للهلال الأحمر التونسي.

ومع تحسّن الأحوال الجوية خلال فصلي الربيع والصيف تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحيانا بحوادث غرق.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بما في ذلك نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وخلال الفترة نفسها أوقف 536 مهربًا من بينهم 21 أجنبيا.

وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة إذ يزداد الفقر في أوساط سكانها البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين او انقاذهم لنقص في المعدات.

ومطلع سبتمبر الفائت، لقي 12 تونسيا حتفهم إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وفقا لوكالة فرونتكس الأوروبية، استُخدم طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من قبل أكثر من 42500 مهاجر من يناير إلى يوليو، بزيادة قدرها 44 في المئة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2021

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية

هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية

2022-10-10 / 22:47
Photo of الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

الخارجية الكندية تستدعي السفير الروسي في أوتاوا

2022-10-10 / 21:18
Photo of الجزائر وفرنسا توقعان 12 اتفاقا..الغاز خارج القائمة

الجزائر وفرنسا توقعان 12 اتفاقا..الغاز خارج القائمة

2022-10-10 / 18:24
Photo of الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً

الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً

2022-10-10 / 17:30
Photo of بعد الضربات الأخيرة ضد أوكرانيا.. ارتفاع أسعار القمح ب 4.4%

بعد الضربات الأخيرة ضد أوكرانيا.. ارتفاع أسعار القمح ب…

2022-10-10 / 14:00
Photo of جائزة نوبل للاقتصاد تعود ل3 أمريكيين

جائزة نوبل للاقتصاد تعود ل3 أمريكيين

2022-10-10 / 13:03
Photo of زيلينسكي: روسيا تحاول مسحنا عن وجه الأرض

زيلينسكي: روسيا تحاول مسحنا عن وجه الأرض

2022-10-10 / 10:58
Photo of فنزويلا: 22 قتـ..يلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة

فنزويلا: 22 قتـ..يلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق…

2022-10-09 / 22:01
Photo of السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية

السعودية.. وفاة طفل اختناقا بعد نسيانه في حافلة مدرسية

2022-10-09 / 21:24
Photo of ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في معمل بالسنغال

ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في معمل بالسنغال

2022-10-09 / 19:13

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق