الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح

2022-10-10 / 22:55
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي قبل قليل بخبر وفاة الفنانة المغربية القديرة سعاد صابر.

و نفت نجلة الفنانة المغربية الخبر عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبةبريسالالكترونية، مؤكدة أن والدتها تتمتع بصحة جيدة، مشيرة أنها تتواجد حاليا بمدينة طنجة.

و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها إشاعة وفاة الفنانة سعاد صابر، و كذلك فنانين آخرين.

و تعتبر سعاد صابر من الرائدات في الفن المغربي، حيث استطاعت كسب قلوب المغاربة عبر مجموعة من الأدوار و الشخصيات التي بدعت في تقمصها.

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‫8 تعليقات

  1. اللهم اطل في عمرها الممثلة سعاد صابر من بين الممثلات اللاتي اغنوا الساحة الفنية ..

  2. قال تعالى « يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة»..

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