الإشاعة تقتل الفنانة سعاد صابر و نجلتها توضح
نجلاء مزيان _ هبة بريس
ضجت منصات التواصل الاجتماعي قبل قليل بخبر وفاة الفنانة المغربية القديرة سعاد صابر.
و نفت نجلة الفنانة المغربية الخبر عبر اتصال هاتفي مع جريدة هبةبريسالالكترونية، مؤكدة أن والدتها تتمتع بصحة جيدة، مشيرة أنها تتواجد حاليا بمدينة طنجة.
و الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها إشاعة وفاة الفنانة سعاد صابر، و كذلك فنانين آخرين.
و تعتبر سعاد صابر من الرائدات في الفن المغربي، حيث استطاعت كسب قلوب المغاربة عبر مجموعة من الأدوار و الشخصيات التي بدعت في تقمصها.
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المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
اللهم اطل في عمرها الممثلة سعاد صابر من بين الممثلات اللاتي اغنوا الساحة الفنية ..
قال تعالى « يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة»..
اللهم اهدينا جميعا الى الخير ..
الإشاعة ينشرها الحمقى ويصدقها الاغبياء ..
الإشاعة ظاهرة مغربية خطيرة منتشرة بكثرة..
فنانة شعبية يحبها الكثير الصغير والكبير ..
ممثلة ومحبوبة الجماهير المغربية يحبها الكل اللهم احفظها ..
اللهم زيد في عمرها واحفظها بعينك التي لا تنام..