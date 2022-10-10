“رئيسة فدرالية” تسجل إيجابية الحكومة حيال المرأة

هبة بريس _ الرباط

احتفل المغرب بـ “اليوم الوطني للمرأة” الذي يصادف في الـ10 من أكتوبر من كل سنة، والذي يشكل ذكرى إعلان العاهل محمد السادس عن إدخال تعديلات على “مدونة الأسرة” في خطابه أمام البرلمان سنة 2003.

ويتميز “اليوم الوطني للمرأة” هذه السنة بسياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليو 2022، الذي دعا من خلاله العاهل المغربي إلى ضرورة مراجعة “مدونة الأسرة”

وفي هذا الشق ؛ قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب ” إن يوم 10 أكتوبر 2022، يأتي هذه السنة في سياق دعوة عاهل البلاد إلى مراجعة ثغرات مدونة الأسرة، والتي عكست مطالب الحركة النسائية بالمغرب، من بينها مسألة التمييز واللاّ مساواة في مجال الإرث في علاقة بالبنات والأطفال والنساء بصفة عامة.”

اليوم الوطني للمرأة المغربية يصادف هذه السنة مرور عام على تولي الحكومة الحالية لمهامها، حيث سجَّلت سميرة موحيا بإيجابية الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الحكومة، خصوصا تلك المرتبطة بالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء وتشجيع المقاولات النسائية وبعض التدابير المرتبطة بالمناصفة بناء على مقتضيات القانون الإطار في مجال الاستثمار والمقاولات، وتشجيع التعاونيات النسائية وفتح بعض المبادرات لمحاربة البطالة لدى الشباب والنساء.

ودعت المتحدثة إلى اعتماد مقاربات شمولية تظهر آثارها على المعيش اليومي للنساء وعلى موائدهن وداخل بيوتهن، ويتمكنَّ من عيش ولمس نتائج القرارات والمشاريع المتخذة لصالحهن.

ونبهت رئيسة الفدرالية إلى استمرار الفوارق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم.

ودعت الحكومة إلى مجهودات أكبر لتعزيز مكانة وأدوار النساء المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين ولوج النساء المغربيات لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع._ تقول سميرة موحيا للقدس العربي _

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