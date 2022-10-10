تندوف الجزائر
الصورة من الارشيف

خبير فرنسي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

2022-10-10 / 20:27
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هبة بريس _ الربا

ندد أندري غرامبلات، الدكتور في علوم التواصل بجامعة باريس-السوربون، اليوم الاثنين بنيويورك، بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر).

واستنكر الخبير الفرنسي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كون “هذه الجماعة المسلحة (+البوليساريو+) ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتغذي عدم الاستقرار في المنطقة”، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات تقوم أيضا بتجنيد وتدجين الأطفال، فضلا عن تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المحتجزين في المخيمات.

كما شدد على أن “البوليساريو”، المعزولة عن الساكنة الصحراوية، تواصل رفض المشاركة في المفاوضات، الأمر الذي “يجعلنا نتفق على تسميتها بالجماعة الإرهابية، ليس فقط من خلال أفعالها، ولكن أيضا عبر رفضها لأي محادثات سلمية”.

وللخروج من هذا المأزق، شدد السيد غرامبلات على أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يتمثل فقط في مبادرة الحكم الذاتي.

وشدد على أن “مخطط الحكم الذاتي أثبت أنه حل سياسي دائم ومقبول، ويشكل الأساس الوحيد لحل عادل ومستدام”، مذكرا بأن المبادرة كانت موضوع مشاورات على جميع مستويات الأمة المغربية، وكذلك مع الساكنة والمنتخبين عن الصحراء، ويصفها مجلس الأمن وعدد كبير من الدول والحكومات بـ”الجادة وذات المصداقية والواقعية”.

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‫9 تعليقات

  3. نريد ان نقول ان الكيان الوهمي والعصابات يتأمران على الوحدة الترابية للمملكة المغربية..

  9. قريبا سندخل صحراء شرقية مغربية ونطرد لبوليزاريو الا داخل لجزاير توحشنا تلمسان لحبيبة

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