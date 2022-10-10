مطار الداخلة يسترجع 83 % من النشاط التجاري

هبة بريس _و م ع

استقبل مطار الداخلة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، ما مجموعه 143 ألفا و602 مسافر، وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 83 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 (172 ألفا و201 مسافر).

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة لشهر غشت لوحده، سجل مطار الداخلة نسبة استرجاع بلغت 83 في المائة، مع استقبال 21 ألفا و505 مسافرين، مقابل 25 ألفا و778 مسافرا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

واستقبلت مطارات المملكة، إلى غاية متم شهر غشت الماضي، ما مجموعه 12 مليونا و294 ألفا و484 مسافرا، عبر 108 آلاف و640 رحلة جوية.

وواصلت المطارات المغربية، بحسب المكتب الوطني للمطارات، تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، إذ استقبلت 74 في المائة من المسافرين و78 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

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