صحيفة : صفقات عسكرية بالملايير بين إسرائيل و المغرب

2022-10-10 / 18:33
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية عقدت صفقات متعددة بعد اتفاقيات إبراهيم المبرمة مع دول عربية، بينها المغرب

وأفادت الصحيفة الأميركية نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن شركات الأسلحة الإسرائيلية أبرمت أكثر من 3 مليارات دولار في صفقات مع الإمارات والبحرين والمغرب.

ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنهم عقدوا أكثر من 150 اجتماعا مع نظرائهم في الدول الثلاث منذ توقيع الاتفاقات التي أفضت لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأربع دول عربية بوساطة أميركية.

وقال متعاقدو الدفاع إنهم يجرون محادثات لبيع الدول الثلاث كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلى أنظمة الأمن السيبراني.

ومع ذلك، كان التعاون الجديد بين إسرائيل والدول الثلاث مقتصرا على بيع الأسلحة الدفاعية. وقال مسؤولون إسرائيليون إنه لا تزال هناك قيود مشددة على ما ستبيعه إسرائيل لجيرانها في الخليج.

وأفاد المسؤولون بأن التركيز الآن ينصب على بيع الدفاعات الجوية. ومن غير المرجح أن تأتي موافقة الحكومة الإسرائيلية على بيع أسلحة هجومية متقدمة في أي وقت قريب.

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تعليق واحد

  1. هذا ما خطط له النضام المعفن الجزاءري ونحن قمنا بالتنفيد . مرحبا بكل تعاون مع دولة إسراءيل الصديقة والموثوق منها . وشكرا لكل اليهود المغاربة على اخلاصهم لوطنهم المغرب.

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