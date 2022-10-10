“ الجبهة الاجتماعية المغربية” تدعو للاحتجاج ضد “الغلاء”
هبة بريس _ الرباط
أعلنت “الجبهة الاجتماعية المغربية” خروجها في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري،
ويتزامن اليوم اعلاه مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.
وجاء في بيان الجبهة أن الدولة تتمادى في “سياساتها التفقيرية، غير آبهة بمطالب الشعب في وضع حد لغلاء المعيشة”، مشيرة إلى أن التنديد الواسع بارتفاع الأسعار “لم يلق تفاعلا من طرف الحكومة”.
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13 تعليقات
الحمد لله على صحوة واستيقاظ الضمير الانساني لمجابهة هذا التعسف الحكومي وضيق العيش الذي سببته الأزمات الدولية ولكن حكومتنا كرسته وادارت ظهرها لمن اوصلها لمنصبها هذا
تحية للجماهير الشعبية.
حنا ضد الغلاء والتهميش و ضد سياسة القمع وقلة الامن والامان فهاد لبلاد وضد التلقيح وإلزاميته
حنا ضد الغلاء والتهميش و ضد سياسة القمع وقلة الامن والامان فهاد لبلاد وضد التلقيح وإلزاميته
يجب على الحكومة ان تعتذر للشعب لان القادم اسوء والكل متضرر نسأل الله السلامة واللطف هادشي لا يبشر بخير
الضغط يولد الإنفجار….
حكومة اخنوش واعادة التربية
هناك ضغط كبير على المواطن
عاش الشعب عاش الملك فترحل حكومة اخنوش
كبرها تصغار كلنا معا الله الموفق
الشعب المغربي صبر بما فيه الكفاية
هذه فرصتنا نتضامنوا مع بعضنا
مدرية الأمن الوطني تبتز موظفيها وتجبرهم على إنجاز جواز السفر:
أقدمت مديرية الأمن على إلزام موظفيها بإنجاز جواز السفر أو تجديده بالنسبة لمن يتوفر عليه في خرق سافر وواضح لقانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لموظفي الأمن وكذا خرق للدستور المغربي. ويتجلى الابتزاز أن من لم يقم بإنجاز جواز السفر يحرم من كافة حقوقه المخولة له قانونا حيث أن عددا من الموظفين تم حرمانه من عطلة عيد المولد النبوي ويجب على من أنجز جواز السفر أن يبرر ذلك إما بوصل التقدم بطلب انجازه لدى المصالح المختصة أو وصل أداء قيمة التمبر لدى احدى وكالات البنكية . ويجب ارفاق نسخة منه مع طلب الاستفادة من الإجازة السنوية أو عطلة العيد للرئيس تأكيدا منه أنه قام بانجازه. وجدير بالذكر أن ثمن تمبر إنجاز جواز السفر هو 500 درهم. وإن بعض الموظفين لجأوا إلى الاستدانة لدى أصدقائهم أو ذويهم لإنجاز جواز السفر مكرهين ورغم أنفهم ومخافة تعرضهم لأية عقوبات دون موجب حق كما أن بعض الموظفين لديهم ديون بنكية لم يقوموا بتسديدها بعد ناهيك عن مصاريف الأسرة والحياة اليومية وغلاء المعيشة وزد على ذلك . وكل ذلك لم يراعيه مسؤولو الإدارة الذين فرضوا سلطتهم قوة على أبناء الشعب.
أين هي دولة الحق والقانون؟؟؟؟
كيف يمكن للمواطن أن يثق في إدارة حكومية دورها محاربة الجريمة بشتى تعاونها ومن بينها جريمة الابتزاز وهي تبتز موظفيها؟؟؟