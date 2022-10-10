تصالح حسام حبيب وشيرين.. والأخيرة: “أكن له كل الاحترام والتقدير”

هبة بريس - وكالات

أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا منذ قليل أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال ياسر قنطوش في بيانه، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

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