الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً
هبة بريس - وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه التام للقوات الأوكرانية، مقابل استمراره في عزل موسكو.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مقابلة مع العربية الاثنين، إن الاتحاد مستمر بدعم كييف مالياً وعسكرياً.
كما شدد على أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب جرائم بشعة على الأراضي الأوكرانية، لكنه لم يحقق أيا من أهدافه من الحرب”.
كذلك أوضح أن سيد الكرملين معزول، والدول الأوروبية حريصة على إبقائه في تلك العزلة الدولية.
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9 تعليقات
روسيا انتصرت على الناتو وامريكا واثبتت للعالم انها بين القوى العالمية التي يعتمد عليها..
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اذكى واقوى رئيس دولة في العالم..
روسيا ذكية على كل العالم خاصة أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية ..
نهاية الهيمنة الامريكية والاروبية على الدول الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا وامنيا..
باستطاعة روسيا محي أوروبا بجيوشها اذا اندلعت الحرب بين الطرفين..
روسيا عندها حليف قوي وأوروبا تحسب له الف حساب ..
اذا اندلعت الحرب اول المتحاليفين مع روسيا والصين وكوريا الشمالية والهند وايران .
السلاح النووي هو الفاصل..
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرهم..
اللهم اضرب الضالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين..