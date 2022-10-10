الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاً

هبة بريس - وكالات

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه التام للقوات الأوكرانية، مقابل استمراره في عزل موسكو.

وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في مقابلة مع العربية الاثنين، إن الاتحاد مستمر بدعم كييف مالياً وعسكرياً.

كما شدد على أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرتكب جرائم بشعة على الأراضي الأوكرانية، لكنه لم يحقق أيا من أهدافه من الحرب”.

كذلك أوضح أن سيد الكرملين معزول، والدول الأوروبية حريصة على إبقائه في تلك العزلة الدولية.

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