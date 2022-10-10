كورونا بالمغرب.. تسجيل 10 إصابات جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 10 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و827 ألف و017 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و405 ألف و139 شخصا، مقابل 24 مليون و908 آلاف و033 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 51 ألف و033 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و103 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و693 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (3)، والرباط سلا القنيطرة (3)، ومراكش آسفي (3)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 132 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالة واحدة.

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