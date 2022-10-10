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مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد.. دائرة أمنية تربط الشاوية بدكالة

2022-10-10 / 16:31
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

على الرغم من اتساع رقعة النفوذ الترابي الممتد من أولاد سعيد بالشاوية إلى حدود دكالة على مستوى نهر أم الربيع بقنطرة بولعوان، إلا أن التواجد الأمني الميداني ونهج سياسة القرب تبقى صورا ايجابية تحتسب للقائمين على الشأن الأمني بمركز أولاد سعيد التابع لسرية سطات.

وفي هذا السياق، أكدت مصادرنا، أن تعليمات صارمة من قبل قائد مركز الدرك الملكي بمنطقة أولاد سعيد المعين حديثا، أعطيت لكافة العناصر الأمنية هناك، للعمل وفق مقاربة استباقية تروم وضع حد لمختلف مظاهر الانحراف، وتضييق الخناق على مروجي المخدرات، وعصابات الفراقشية، والقيام بدوريات بمحيط المؤسسات التعليمية للتصدي لظاهرة أصحاب الدراجات النارية للمراهقين المتربصين بالتلميذات.

الحملة المنسقة التي يقودها المعني بالأمر بتنسيق مع قائد سرية الدرك الملكي، خلفت ارتياحا كبيرا بين صفوف المواطنين، كما أنها توجت بالإطاحة بالعديد من المبحوث عنهم كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية من قبل عناصر الأمن والدرك الملكي بالعديد من المدن.

ويشار أن الوضع الأمني بمنطقة أولاد سعيد والنواحي عرف قفزة نوعية في استتباب الأمن بين صفوف عموم الساكنة بفعل نهج المسؤول الأول عن مركز الدرك الملكي لسياسة القرب والتدخلات الفورية، ضمن مقاربة امنية تروم محاربة الجريمة بشتى أنواعها تنفيذا للاستراتيجية الجديدة التي وضعها القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات منذ تعيينه على رأس هذه القيادة.

مصادر هبة بريس، طالبت من الجهات المعنية وخاصة من القائد الجهوي للدرك الملكي وقائد السرية، بضرورة اعطاء أوامره لتثبيت دورية للدرك الملكي تكون قارة بمنطقة “السدرة” بجماعة امزورة ضمن الطريق الرابطة بين مركز أولاد سعيد ومنطقة بولعوان، التي تعتبر منطقة استراتيجية تربط الشاوية بدكالة وتضم عدة ممرات يأخذها الفارون من العدالة منطلقا لهم.

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