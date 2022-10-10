منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا أثرت على صحتنا النفسية

هبة بريس - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لبصحة النفسية، إن وباء كورونا قد أثر وما زال يؤثر على صحتنا العقلية، معتبرة أن اليوم العالمي للصحة العقلية 2022 يوفر لنا فرصة لإعادة تكاثف الجهود لحماية وتحسين الصحة العقلية.

وبحسب المنظمة، فإنه قبل تفشي الوباء عام 2019، كان واحد من كل 8 أشخاص على مستوى العالم مصابا باضطراب عقلي، مضيفة أن الخدمات والمهارات والتمويل المتاح للصحة النفسية غير كاف ولا يزال دون المطلوب بكثير، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في أزمة عالمية في مجال الصحة العقلية، وأثرت على الملايين. وتشير التقديرات إلى ارتفاع حالات القلق والاكتئاب على حد سواء بأكثر من 25% خلال العام الأول للوباء، وفي الوقت نفسه، تعطلت خدمات الصحة العقلية بشدة واتسعت فجوة علاج حالاتها.

وتضيف منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال الوصم والتمييز يشكلان عائقا أمام الإدماج الاجتماعي والحصول على الرعاية المناسبة؛ ودعت إلى زيادة الوعي بشأن سبل الوقاية في مجال الصحة العقلية، معتبرة أن اليوم العالمي للصحة النفسية فرصة للقيام بذلك بشكل جماعي.

كما دعت المنظمة إلى “عالم يتم فيه تقييم الصحة النفسية وتعزيزها وحمايتها”، وتوفير “فرص متكافئة للجميع من أجل التمتع بالصحة العقلية وممارسة حقوق الإنسان، والوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها في مجال الصحة العقلية”.

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