سيدي افني: توقيف سائق “تريبورتور” كانت محملة بالدبيحة السرية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الدرك الملكي بنواحي جماعة مستي اقليم سيدي افني يوم ، أول أمس الأحد ، من توقيف دراجة كانت محملة برؤوس ماشية مذبوحة بطرق غير قانونية ، ومسروقة من دوار توال جماعة امي نفاست قيادة مستي بنفس الاقليم .
وحسب مصادرنا فإن المسروقات ” ضمنها نعاج” كانت متجهة الى تيوغزة عبر دراجة ثلاثية العجلات قبل ان يباغتها رجال الدرك الملكي و وتوقيف سائقها ، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في النازلة بتعليمات من النيابة العامة المختصة بگلميم .
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