نوبة قلبية تنهي حياة خليجي بعد “خسارة فادحة” بـ”كازينو” طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

توفي رجل أعمال ينحدر من المملكة العربية السعودية ، أمس الأحد ،إثر نوبة قلبية بسبب تلقيه خسارة فادحة بكازينو “مالاباطا” التابع لأحد الفنادق الفخمة بطنجة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تسببت الخسارة المالثة التي تكبدها رجل الاعمال السعودي ، في اصابته بهستريا حادة ادت الى اصابته بنوبة قلبية سقط على اثرها مغشيا عليه داخل صغلة القمار قبل ان يتم نقله على متن سيارة لنقل الاموات نحو مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي .

وفتحت السلطات القضائية والأمنية تحقيقا في الواقعة لتحديد سبب وفاة المواطن السعودي داخل كازينو القمار بعاصمة البوغاز.

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