رسميا.. غريزمان ينتقل إلى أتليتيكو مدريد

2022-10-10 / 15:25
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هبة بريس - وكالات

حسم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، مستقبل نجمه الفرنسي، أنطوان غريزمان بشكل نهائي، بعدما أعلن في بيان رسمي، الإثنين، عن الاتفاق مع إدارة فريق برشلونة الإسباني من أجل انتقال مهاجم منتخب الديوك إلى صفوفه، عبر توقيع عقد جديد.

وجاء في بيان فريق أتلتيكو مدريد على حسابه الرسمي في “تويتر”: “جرى الاتفاق مع فريق برشلونة، من أجل انتقال اللاعب الفرنسي، أنطوان غريزمان. لقد وقع على عقده الجديد الذي سيربطه بنا حتى عام 2026”.

وبعد توقيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، على عقده الجديد، وحسم مستقبله بشكل نهائي مع أتلتيكو مدريد، تظهر أمام النجم الفرنسي 3 تحديات كبرى في الموسم الحالي، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو في مونديال قطر.

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