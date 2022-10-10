بسبب ارتفاع الأسعار.. مهنيو نقل البضائع يحتجون أمام البرلمان
هبة بريس
أعلنت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، عزمها المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 23 أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان بالرباط.
ودعت النقابة في بلاغ لها، مناضليها إلى الانخراط في هذه الوقفة دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير جراء الارتفاع المهول لجميع المواد الاستهلاكية.
وأكدت النقابة، أن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم في دخول القطاع لأزمة غير مسبوقة انعكست آثارها على أجراء القطاع بشكل خطير، مشددة على ضرورة تحرك الحكومة في اتجاه تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، والعمل على إخراج نظام خاص بالسائقين المهنيين يجيب على خصوصية القطاع.
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9 تعليقات
نتمنى ان يكون اضراب وطني الى حين تحقق المطالب الشرعية ..
على النقابات الدفاع عن المطالب الشعبية منها ارتفاع الاسعار المواد الغذائية..
نريد دعم الدولة للمواطن الضعيف ..
كثرة الزيادات لم يعد المواطن قادرة على تحملها وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها..
نريد حلا سلميا يرضي الحكومة والشعب ..
المواطن يعاني في صمت ولا من مجيب من الحكومة التي لم تتفاعل مع مطالبه..
الحكومة تخلت عن وعودها ..
الشعب فقد الثقة في الاحزاب والحكومة والمسؤولين..
الاتحاد قوة وعلى الشعب ان يتحدث لتحقيق جميع مطالبه ..