من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام… حاتم عمور في ” أرض المونديال “

القسم الفني

تستعد المؤسسة القطرية للإعلام، لإصدار أغنية ” أرض المونديال ” وهي الأغنية الرسمية للمؤسسة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

” أرض المونديال ” من كلمات تيسير عبدالله وألحان محمد مرزوقي وتوزيع لزفير، وتم تصوير كليب الأغنية تحت إدارة المخرج مراد كتك، وإشراف عام على الرؤية الفنية للعمل محمد مرزوقي.

هذا العمل يعرف مشاركة العديد من النجوم ،من المغرب حاتم عمور، نوردو من تونس، عيسى الكبيسي من قطر وداليا مبارك وعبدالعزيز العليوي من السعودية.

وسيتم بث الأغنية على جميع القنوات القطرية مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويشار أن آخر أعمال حاتم عمور “ماتبدلتش”، أغنية باللهجة المغربية من كلمات طارق العيسى وألحان ادم بطيش وتوزيع عمر الصباغ، فيما جرى تصوير مشاهد فيديو الكليب بالدار البيضاء تحت إشراف المخرجة كوتر تيغزاوي.

والجدير بالذكر، ان حاتم عمور يستعد لإحياء عدة حفلات بكل من هولندا يوم 13 أكتوبر الجاري، وإنجلترا يومي 4 و5 خلال شهر نوفمبر القادم.

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