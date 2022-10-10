من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام… حاتم عمور في ” أرض المونديال “

2022-10-10 / 15:10
0
القسم الفني

تستعد المؤسسة القطرية للإعلام، لإصدار أغنية ” أرض المونديال ” وهي الأغنية الرسمية للمؤسسة بمناسبة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

” أرض المونديال ” من كلمات تيسير عبدالله وألحان محمد مرزوقي وتوزيع لزفير، وتم تصوير كليب الأغنية تحت إدارة المخرج مراد كتك، وإشراف عام على الرؤية الفنية للعمل محمد مرزوقي.

هذا العمل يعرف مشاركة العديد من النجوم ،من المغرب حاتم عمور، نوردو من تونس، عيسى الكبيسي من قطر وداليا مبارك وعبدالعزيز العليوي من السعودية.

وسيتم بث الأغنية على جميع القنوات القطرية مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. 

ويشار أن آخر أعمال حاتم عمور “ماتبدلتش”، أغنية باللهجة المغربية من كلمات طارق العيسى وألحان ادم بطيش وتوزيع عمر الصباغ، فيما جرى تصوير مشاهد فيديو الكليب بالدار البيضاء تحت إشراف المخرجة كوتر تيغزاوي. 

والجدير بالذكر، ان حاتم عمور يستعد لإحياء عدة حفلات بكل من هولندا يوم 13 أكتوبر الجاري، وإنجلترا يومي 4 و5 خلال شهر نوفمبر القادم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في مرحلة متقدمة..دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان

في مرحلة متقدمة..دينا حايك تعلن إصابتها بالسرطان

2022-10-10 / 09:52
Photo of إيطاليا : عرض مسرحية المبروك لفائدة أبناء الجالية المغربية

إيطاليا : عرض مسرحية المبروك لفائدة أبناء الجالية المغربية

2022-10-09 / 13:18
Photo of بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية لفتيحة”

بعد “المخدرات”..طوطو يدعم روتين “المرحاض” و يرفع هاشتاغ “الحرية…

2022-10-08 / 16:18
Photo of ضمت أربع نجمات عربيات..الفيفا تفرج عن أغنية “Light The Sky”

ضمت أربع نجمات عربيات..الفيفا تفرج عن أغنية “Light The…

2022-10-08 / 14:44
Photo of مراد يلديريم و إيمان الباني يرزقان بمولودة

مراد يلديريم و إيمان الباني يرزقان بمولودة

2022-10-08 / 11:48
Photo of أول فرقة أوبرا في تاريخ المغرب على وشك أن ترى النور

أول فرقة أوبرا في تاريخ المغرب على وشك أن…

2022-10-07 / 15:29
Photo of مراد العشابي يَصِف أغنية حاتم عمور ب”الهديان و الإسهال الفني”

مراد العشابي يَصِف أغنية حاتم عمور ب”الهديان و الإسهال…

2022-10-07 / 15:17
Photo of بمشاركة فضيل والطالياني والجابوني.. سهرات مازاغان تعود بألوان “الراي”

بمشاركة فضيل والطالياني والجابوني.. سهرات مازاغان تعود بألوان “الراي”

2022-10-06 / 17:09
Photo of “كنبغيك طلقني” لإدريس الروخ في العرض ما قبل الأول بميغاراما بالبيضاء

“كنبغيك طلقني” لإدريس الروخ في العرض ما قبل الأول…

2022-10-06 / 16:06
Photo of تقديم برنامج الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للموضة بإفريقيا

تقديم برنامج الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي للموضة بإفريقيا

2022-10-05 / 23:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق