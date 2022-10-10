رحاب: “يلزمنا كنساء المزيد من التضامن لخوض معارك المناصفة و المساواة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت حنان رحاب القيادية البارزة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن النساء ملزمات بالتضامن لكسب عدد من المعارك التي يخضنها في سبيل إقرار المساواة و المناصفة في المغرب.

و كتبت رحاب قائلة: “في اليوم الوطني للمراة، نعتز كنساء بما تحقق على درب المساواة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد وصولا للمساواة الكاملة”.

و أضافت الاتحادية رحاب: “في مثل هذا اليوم منذ 19 سنة أعلن ملك البلاد عن مدونة الأسرة، التي جاءت لتصحيح كثير من المظالم التي كانت تتضمنها مدونة الأحوال الشخصية”.

و زادت قائلة: “خلال هذه 19 عشرة سنة حدثت تغيرات كثيرة في المجتمع، وزادت نسبة مساهمة النساء في النسيج الاقتصادي، وبالخصوص في إعالة الأسر، و من ثم كانت النداءات لتعديل القوانين في اتجاه الملاءمة مع هذه المتغيرات”.

رحاب أوضحت كذلك: “و كما كان الملك في بدايات حكمه سباقا للالتقاط المطالبات النسائية، يكرر الأمر اليوم حين يدعو لتحيين مدونة الأسرة على ضوء المستجدات المرتبطة بالتحولات التي لحقت بنية الأسر ووعيها وادوار النساء داخلها”.

و ختمت حنان رحاب التدوينة بعبارة: “في اليوم الوطني للمرأة ، نتذكر أنه ما زالت أمامنا معارك يجب أن نخوضها من أجل المناصفة والكرامة والمساواة، و لذلك يلزمنا كنساء كثير من التضامن، خصوصا في لحظات الأزمة الاقتصادية هذه، حيث دوما تكون النساء في مقدمة ضحايا الأزمات”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0