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بعد الضربات الأخيرة ضد أوكرانيا.. ارتفاع أسعار القمح ب 4.4%

2022-10-10 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت تكلفة القمح في بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين، وذلك بعد أن وجهت روسيا ضربات على البنية التحتية الأوكرانية.

وذكرت تقارير صحيفة “بلومبرغ”، اليوم الاثنين، أن “أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح ارتفعت في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كغم تقريبا)”.

ودفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، وظهرت بالفعل مشاكل في الإمداد بالمحاصيل الأوكرانية مع زيادة عدد السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في إسطنبول.

ونقلت “بلومبرغ” عن شركة الاستشارات الفرنسية “أغريتيل” قولها: “بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود”.

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