نقص الحليب بمحلات البقالة يثير سخط المغاربة

هبة بريس

عاين عدد من المواطنين، خلال الأسابيع الأخيرة، نقصا ملحوظا في منتوج الحليب بالمراكز التجارية الكبرى ومحلات البقالة.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الكبير بسبب نقص هذا المنتوج الضروري دون سابق إعلان.

وأكد عدد من المواطنين أنهم يحصلون طيلة الأيام الأخيرة على منتوج الحليب ب”الكوموند” من محلات البقالة، لافتين أن غالبيتهم يستهلكه بشكل يومي.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب محلات البقالة النقص في هذا المنتوج، لافتين أن الكميات التي كانوا يحصلون عليها تراجعت، ومضيفين أن شركات الحليب أصبحت تفرض عليهم الحصول على كمية محدودة.

هذا ويشار الى أن الحكومة ربطت نقص الحليب بمجموعة من العناصر تتضمن عوامل موسمية.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس المنصرم، أن الوزارة المعنية ستطلق خلال الأيام المقبلة برامج لدعم هذه السلسلة بهدف دعم الإنتاج.

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