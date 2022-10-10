بعد النتائج المتذبذبة للماص..مكتب الجامعي ينفصل عن المدرب التونسي بنسلطان

2022-10-10 / 12:40
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هبة بريس ـ رياضة

لم تمض سوى ساعات عن لقاء المغرب الفاسي الأخير حتى تحركت إدارة النادي لاتخاذ جملة من القرارات كان من أبرزها إقالة المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان.

و في هذا الصدد، أوضح بلاغ لإدارة فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أنه تقرر رسميا الانفصال عن المدرب التونسي عبد الحي بنسلطان وطاقمه التقني.

وأضاف المكتب المسير لفريق المغرب الفاسي في ذات البلاغ أن عبد الرحيم شكيليط سيكون المدرب الجديد للنمور الصفر و سيساعده في مهامه أكرم الروماني، بينما سيكون حسن الطالب المعد البدني الجديد للفريق.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من الجماهير الفاسية كانت تطالب بتغيير الربان بعد النتائج المتذبذبة التي حقهها الفريق مع بداية البطولة.

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