وزير الرياضة الغيني: “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف”

2022-10-10 / 12:04
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هبة بريس ـ رياضة

بعدما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأمم 2025 من دولة غينيا و فتح باب الترشيح لاستضافتها، خرج وزير الرياضة الغيني عن صمته و أوضح مجموعة من المعطيات و الحقائق.

و في هذا الصدد، أكد بيا ديالو وزير الشباب و الرياضات أن المغرب في الوقت الراهن هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف بخصوص تنظيم البطولة القارية.

و أوضح الوزير الغيني خلال مشاركته في برنامج “ميرادور” الذي تبثه FIM FM الغينية أن المغرب يتوفر على كافة الشروط و الضمانات التي يفرضها الاتحاد الإفريقي للعبة.

و شدد بيا ديالو على أن بلاده و بالرغم من سحب تنظيم الكان منها غير أنها ستواصل عملها في بناء الملاعب و الفنادق و تطوير البنى التحتية وفق ما سبق و وعدت به الحكومة أجهزة الكاف و في الموعد المحدد.

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تعليق واحد

  1. السلام عليكم ورحمة الله
    يجب أن تصبح الأوطان الإفريقية أوطانا إجتماعية أما كرة القدم والمهرجانات وغيرها لا فائدة من ورائها. ٱتقوا الله في أوكانكم وكفى من الخزعبلات والترهات التي تدفعنا إلى النفق الحالك أما المظلم فنحن نعشش فيه

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