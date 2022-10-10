وزير الرياضة الغيني: “المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف”

هبة بريس ـ رياضة

بعدما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب تنظيم بطولة إفريقيا للأمم 2025 من دولة غينيا و فتح باب الترشيح لاستضافتها، خرج وزير الرياضة الغيني عن صمته و أوضح مجموعة من المعطيات و الحقائق.

و في هذا الصدد، أكد بيا ديالو وزير الشباب و الرياضات أن المغرب في الوقت الراهن هو البلد الإفريقي الوحيد القادر على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف بخصوص تنظيم البطولة القارية.

و أوضح الوزير الغيني خلال مشاركته في برنامج “ميرادور” الذي تبثه FIM FM الغينية أن المغرب يتوفر على كافة الشروط و الضمانات التي يفرضها الاتحاد الإفريقي للعبة.

و شدد بيا ديالو على أن بلاده و بالرغم من سحب تنظيم الكان منها غير أنها ستواصل عملها في بناء الملاعب و الفنادق و تطوير البنى التحتية وفق ما سبق و وعدت به الحكومة أجهزة الكاف و في الموعد المحدد.

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