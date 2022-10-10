فاس مدينة التهميش والهشاشة بامتياز

هبة بريس – فاس

بعد كل موسم انتخابي، يولّد لدينا إحساس يغذينا بجرعات من الامل الى درجة تجعلنا نتخيل أن العاصمة العلمية ستجد طريقها نحو التنمية المنشودة، لكن بعد سنة ونصف تقريبا من تنصيب مجلس الجماعة تتبدد كل جرعات الأمل ، وندخل في حالة إحباط عام ويأس بسبب بقاء أوضاع المدينة على ما هي عليه، بؤس يلوح في الآفاق وبذلك تبقى العاصمة العلمية التي تحمل إلا الإسم مجرد خزان انتخابي، وتبقى ساكنة المدينة مجرد كائنات يتم استقدامها إلى للتصويت فقط، خلال كل موسم نسمع عن الاهتمام بقضايا الشباب والاهتمام بتنمية المدينة، لكن في حقيقة الأمر أن الود والحاجة لا يزداد الا خلال موسم الانتخابات ويكثر معه الطلب على الساكنة لكن، فمبجرد ما يعتلي كل منصبه تعود الأمور إلى نقطة الصفر فلا أمل يعلو ولا تنمية تحققت مع منتخبي الأحزاب، كلما ذكرت إسم مدينة فاس أول سؤال يتبادر الى ذهنك تحتار في تصنيف طابعها وتجهل أن تضع الفرق ما هو قروي وما هو حضري؟

إذا قمت بجولة سريعة في شوارعها ودروبها وأزقتها وأحيائها الشعبية ستصاب بصعقة كهربائية ؛ حيث ستكتشف جوانب صادمة من مظاهر الإقصاء والتهميش بسبب تعثر غالبية المشاريع التنموية وغياب الإصلاحات الحقيقية حفر وردم نفس الطرق والازقة لتتم إعادة هيكلتها بالترقاع مرارا و تكرارا وهكذا تدور ما يسمى ب ( عجلة التنمية ) في حلقة مفرغة لكن حظها العاثر شاء لها أن تولد فيها هاته التنمية معطوبة ومشوهة وأن التغيير الموعود خلال كل موسم انتخابي الذي يوظفه المنتخبون كسلاح هو مجرد تغيير ضمني وفي حد ذاته يبقى خطابا ديماغوجيا لكسب الأصوات ويضمن بقاء نفس الوجوه أو تغيير بعضها وهذا ما وجدت من أجله العاصمة العلمية .

و اذا أمعنا النظر تجد أن المنتخبين يتطاحنون ويخوضون السباقات للفوز بالصفقات والتي تعد مصدر غنى و”كنز علي بابا” ملايير تهدر وتنمية معطوبة. إذن أين الخلل؟ والسؤال الذي يمكن طرحه هل يا ترى يخوض هؤلاء حربا ضروسا بينهم خدمة للصالح العام؟ لا نظن ذلك فلم هذا الحماس الزائد عن المألوف هل لخدمة الصالح العام ؟ طبعا لا التهافت يتم فقط للوصول الى مراكز المسؤولية للاغتناء السريع وملء البطون وهكذا تدور رحى ( التنمية ) وتصرف الميزانيات الطائلة فلا يمر وقت وجيز على أي إصلاح أو هيكلة حتى تعتريه العيوب من جديد وكأن شيئاً لم يكن ….حفر برك ومستنقعات منظر مألوف واسواق حالتها تدمي القلوب و تشمئز منها النفوس اوحال وازبال في كل مكان خلال فصل الشتاء تتحول حياة السكان إلى جحيم لا يطاق يحاولون التصدي لمياه الأمطار بوسائلهم الخاصة لكي لا تلج إلى منازلهم أو محلاتهم التجارية ويتحول الأمر في غالبية الازقة والدروب إلى فيضانات عارمة مما يتسبب في العديد من المتاعب والعراقيل دون ايجاد اي حل يذكر .

إن المشهد بالعاصمة العلمية أضحى جمودا تدير رحاه وترعاه نخب فاشلة شعارها بطء التنمية وتكريس الانتظارية واستغلال خطابات الاصلاح والتنمية كشعار مرحلي خلال المواسم الانتخابية للتأثير على المشهد العام وغسل الأدمغة لكنها في الواقع إرساء لثقافة الإقصاء وتعد فاس كما ألفناها صورة تختزل تاريخا من التهميش والهشاشة وغياب مختلف أساسيات التنمية.

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