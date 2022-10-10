وفاة طالب متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة

هبة بريس

توفي صباح يومه الاثنين، طالب جديد من الطلبة المصابين في حريق الحي الجامعي بوجدة قبل أسابيع.

وانتقل عبد الحق زمزم ابن مدينة جرسيف، الى دار البقاء، بعد 28 يوما من المعاناة داخل المستشفى الجامعي بوجدة، متأثرا بإصابته في حريق الحي الجامعي بوجدة.

هذا وبلغ عدد وفيات الحريق الى حدود اليوم 3 أشخاص، كما وصل عدد المصابين الى 20 مصابا.

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